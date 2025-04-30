СД "Русала" рекомендовал не выплачивать дивиденды за I квартал 2025 года

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Совет директоров "Русала" рекомендовал внеочередному собранию акционеров не выплачивать дивиденды по итогам первого квартала 2025 года, сообщила компания.

Решение о невыплате поддержали десять членов совета директоров, только один был против.

Созвать внеочередное собрание для распределения дивидендов по результатам первого квартала 2025 года предложил "Суал Партнерс" Виктора Вексельберга и его партнеров, которому принадлежит 25,72% акций "Русала".

Во внеочередном собрании 26 мая, которое рассмотрит вопрос о дивидендах, примут участие акционеры по данным реестра на 2 мая.

Еще одно внеочередное собрание 2 июня посвящено требованию "Суала" о предоставлении не позднее 30 мая документов, касающихся дивидендов, в т.ч. переписку бывшего главы совета директоров En+ лорда Баркера по этому вопросу с OFAC, и важнейших сделок компании.

Инициатива "Суала" о распределении прибыли "Русала" в большинстве случаев не находит поддержки совета директоров, в котором доминируют топ-менеджеры компании, представители En+ Group и согласованные OFAC независимые директора.

Мотивируя отказ от финальных дивидендов за 2023 год, совет директоров "Русала" заявил, что "в условиях неблагоприятной конъюнктуры и растущих рисков на экспортных рынках решение о выплате дивидендов приведет к снижению финансовой устойчивости компании и усложнит реализацию инвестиционных планов в 2024 году".

Отказ от дивидендов топ-менеджмент "Русала" тогда сопровождал идеей о проведении buyback после публикации финансовой отчетности за первое полугодие 2024 года.

Позднее "Русал" сообщил, что совет директоров рассматривал возможность выкупа акций компании на сумму до 15 млрд рублей. Процесс потребует одобрения со стороны акционеров, кредиторов и регулирующих органов и может занять длительный период времени.

"Суал Партнерс", которой по соглашению акционеров принадлежит право вето по решениям, требующим одобрения более 75% акционеров, заявлял о намерении заблокировать buyback.

Основным акционером "Русала" является En+ Group (57%). "Суал Партнерс" владеет 25,72%, free float "Русала" - 17,4%.