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Акционеры "Русала" одобрили невыплату дивидендов за I квартал 2025 года

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Акционеры "Русала" на внеочередном собрании 26 мая одобрили рекомендацию совета директоров о невыплате дивидендов за первый квартал 2025 года, сообщила компания.

Решение о невыплате поддержали 62,75% от участвующих в собрании, против были 32,72%.

Созвать внеочередное собрание для распределения дивидендов по результатам первого квартала 2025 года предложил "Суал Партнерс" Виктора Вексельберга и его партнеров, которому принадлежит 25,72% акций "Русала".

Совет директоров "Русала" рекомендовал также не выплачивать финальные дивиденды за 2024 год.

Инициатива "Суала" о распределении прибыли "Русала" в большинстве случаев не находит поддержки совета директоров, в котором доминируют топ-менеджеры компании, представители En+ Group и согласованные OFAC независимые директора.

Мотивируя отказ от финальных дивидендов за 2023 год, совет директоров "Русала" заявил, что "в условиях неблагоприятной конъюнктуры и растущих рисков на экспортных рынках решение о выплате дивидендов приведет к снижению финансовой устойчивости компании и усложнит реализацию инвестиционных планов в 2024 году".

Отказ от дивидендов топ-менеджмент "Русала" тогда сопровождал идеей о проведении buyback после публикации финансовой отчетности за первое полугодие 2024 года. Позднее "Русал" сообщил, что совет директоров рассматривал возможность выкупа акций компании на сумму до 15 млрд рублей. Процесс потребует одобрения со стороны акционеров, кредиторов и регулирующих органов и может занять длительный период времени, заявляла компания.

"Суал Партнерс", которой по соглашению акционеров принадлежит право вето по решениям, требующим одобрения более 75% акционеров, заявлял о намерении заблокировать buyback.

Основным акционером "Русала" является En+ Group (57%). "Суал Партнерс" владеет 25,72%, free float "Русала" - 17,4%.

Русал Суал Партнерс En+ Group Виктор Вексельберг
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