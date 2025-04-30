Цены на бензины на бирже к концу апреля поднялись до максимумов с начала года

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Цены на бензины на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (Петербургская биржа) к концу апреля вошли в сезонный рост, поднявшись до максимумов с начала 2025 года. В целом речь идет об ожидаемом повышении биржевой стоимости бензинов - на фоне весеннего увеличения спроса на нефтепродукты и ремонтов НПЗ, при этом топливный рынок пока находится в стабильном состоянии и не показывает признаков возможного дефицита.

Согласно данным сайта Петербургской биржи, по национальному индексу (отражает показатели со всех заводов РФ) стоимость Аи-92 за апрель выросла на 10% - до 56968 руб./т. Это чуть выше пика в феврале-2025, когда цена этой марки бензина была 56876 руб./т., и гораздо выше показателя аналогичного периода 2024 года (около 47000 руб./т.), когда действовал запрет экспорта бензинов.

Цена Аи-95 к концу апреля тоже выросла на 10% - до 61775 руб./т., что значительно выше пика февраля-2025 (59497 руб./т.), а также выше аналогичного периода предыдущего года (52638 руб./т.).

В прошлом году - с 1 марта по 31 августа - действовал полный запрет (и для производителей, и для непроизводителей) на экспорт бензина, он приостанавливался с 20 мая и до конца июля. В 2025 году - с 1 января и по 31 августа - экспорт бензинов разрешен для производителей (для непроизводителей вывоз бензина из страны запрещен).

Биржевая стоимость дизтоплива в апреле была в боковике, но цена ДТ сейчас находится на максимумах с начала года - 62972 руб./т. Рост стоимости этого товара на бирже начался в феврале и существенных снижений с того момента не фиксировалось. В конце апреля 2024 года летнее дизтопливо продавалось на Петербургской бирже по 61951 руб./т.

Текущий рост биржевых цен на бензин цен обусловлен сезонным фактором - в связи с наступлением теплой погоды население страны все чаще использует автомобильный транспорт и ездит заправляться на АЗС, а значит, растут и цены на нефтепродукты на бирже. Кроме того, аграрии вошли в активную фазу весенних полевых работ, увеличив потребление нефтепродуктов. При этом на НПЗ продолжаются весенние ремонты, которые продлятся до конца мая, обычно этот факт поддерживает ажиотаж на биржевых торгах. В целом ситуация на топливном рынке России к концу апреля стабильная - никаких признаков дефицита товара или нарушений его логистики не отмечается.