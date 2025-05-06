Юлия Высоцкая получила доли уже 21 компании сети аптек "Планета здоровья"

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Актриса и телеведущая Юлия Высоцкая получила по 25% уставного капитала в еще семи пермских компаниях, которые занимаются розничной продажей лекарств в аптеках под брендом "Планета здоровья" - ООО "Реон", ООО "Тога", ООО "Спот", ООО "Ронна", ООО "Полифарм", ООО "Фаэлит" и ООО "Юнити".

Данные о новом совладельце внесены в ЕГРЮЛ 30 апреля и 5 мая.

Остальные 75% в каждом юридическом лице принадлежат бизнесмену Александру Броварцу.

Как сказано на сайте Федерального института промышленной собственности (ФИПС), ООО "Фармацевтическая компания "Опека" ("ФК "Опека", Пермь) предоставила этим компаниям лицензию на использование товарного знака "Планета здоровья". Изменения в структуре владельцев произошли и в самой "ФК "Опека": 75% принадлежат Броварцу, а 25% с 5 мая - Высоцкой. Основной вид деятельности этого юрлица - аренда интеллектуальной собственности.

Также, по данным ЕГРЮЛ, с 22 и 23 апреля в ООО "Крон" (Пермь), которое занимается оптовой продажей фармацевтической продукции, и ООО "Планета здоровья" (Пермь) по 25% уставного капитала стали принадлежать Андрею Сергеевичу Михалкову. Еще 75% принадлежат Броварцу (в "Кроне") и Ларисе Кислициной (в "Планете здоровья").

Также Михалкову принадлежит с 2020 года 25% в уставном капитале ООО "Планета здоровья холдинг".

"Коммерсантъ" ранее писал, что кинорежиссер Андрей Кончаловский (настоящее имя Андрей Сергеевич Михалков - ИФ) несколько лет назад приобрел долю в аптечной сети "Планета здоровья". А недавно доли в нескольких структурах аптечной сети получила его жена Юлия Высоцкая. Представитель Высоцкой подтвердил "Коммерсанту" эту информацию.

Ранее со ссылкой на ЕГРЮЛ сообщалось, что в апреле текущего года Высоцкой стали принадлежать аналогичные по размеру доли в пермских ООО "Лето", ООО "Парк", ООО "Лекси", ООО "Леск", ООО "Карсилс", ООО "Арктик", ООО "Азон", ООО "Аптека 59", ООО "Витекс", ООО "Блик", ООО "Дион", ООО "Велс" и московском ООО "Группа "Торро". В этих компаниях Броварцу принадлежат доли по 75% и эти же компании работают с использованием товарного знака "Планета здоровья".

Таким образом, Высоцкой принадлежат доли в уставном капитале уже в 21 компании, связанной с аптечной сетью "Планета здоровья".

По данным "Коммерсанта", стратегической целью партнерства является создание нового формата аптек, предполагающего продажу не только лекарств, но и продуктов питания, спортивных товаров, косметики, посуды. Кроме того, в сети появится возможность получить информационную поддержку, консультацию врача и составить рацион персонального питания.

"Планета здоровья" - основанная в Перми сеть аптек. Аптеки под этим брендом также работают в Ленинградской и Московской областях, Приморском, Хабаровском и Пермском краях, а также в Екатеринбурге, Кирове, Казани, Сыктывкаре, Твери, Новосибирске, Ижевске, Сургуте, Нижневартовске, Сочи, Тюмени и некоторых других городах России.