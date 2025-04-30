Поиск

Глава TotalEnergies связал возможность возврата в Россию с условиями мира с Украиной

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Возможность возвращения TotalEnergies в Россию будет зависеть от условий мирной сделки России с Украиной, заявил глава компании Патрик Пуяннэ на телеконференции, отвечая на соответствующий вопрос. При этом он заметил, что сейчас рано что-то прогнозировать с точки зрения геополитики.

Пуяннэ подчеркнул, что в России у компании остается "якорный" долгосрочный проект - "Ямал СПГ" (компания владеет 20% этого завода по сжижению природного газа).

Он также скептически высказался в отношении возможности возвращения трубопроводного российского газа в в Европу.

TotalEnergies владела в России 20% в строящемся проекте "Арктик СПГ 2", который попал под прямые санкции США. Компания списала свое участие и не принимает участия в управлении.

TotalEnergies Арктик СПГ 2 Патрик Пуяннэ США Ямал СПГ Украина Франция
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Прибыль "Газпрома" за 2024 год оказалась выше прогноза

Прибыль "Газпрома" за 2024 год оказалась выше прогноза

ВВП США в I квартале неожиданно снизился на 0,3%

ВВП США в I квартале неожиданно снизился на 0,3%

Microsoft планирует расширить мощности дата-центров в ЕС на 40% за два года

Microsoft планирует расширить мощности дата-центров в ЕС на 40% за два года

Нефтяной рынок завершает апрель максимальным снижением с 2021 года

Нефтяной рынок завершает апрель максимальным снижением с 2021 года

Оператор Гонконгской биржи увеличил квартальную прибыль и выручку до рекордов

Оператор Гонконгской биржи увеличил квартальную прибыль и выручку до рекордов
Хроники событий
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов202 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне129 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6288 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2248 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ54 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России78 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе400 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау89 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости382 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России64 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии171 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние228 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });