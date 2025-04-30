Глава TotalEnergies связал возможность возврата в Россию с условиями мира с Украиной

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Возможность возвращения TotalEnergies в Россию будет зависеть от условий мирной сделки России с Украиной, заявил глава компании Патрик Пуяннэ на телеконференции, отвечая на соответствующий вопрос. При этом он заметил, что сейчас рано что-то прогнозировать с точки зрения геополитики.

Пуяннэ подчеркнул, что в России у компании остается "якорный" долгосрочный проект - "Ямал СПГ" (компания владеет 20% этого завода по сжижению природного газа).

Он также скептически высказался в отношении возможности возвращения трубопроводного российского газа в в Европу.

TotalEnergies владела в России 20% в строящемся проекте "Арктик СПГ 2", который попал под прямые санкции США. Компания списала свое участие и не принимает участия в управлении.