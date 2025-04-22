Минпромторг хочет исключить ноутбуки HP и Fujitsu из перечня для параллельного импорта

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Минпромторг РФ планирует исключить из перечня товаров, ввоз которых разрешен в Россию без согласия правообладателя, ноутбуки и персональные компьютеры Hewlett Packard (HP) и Fujitsu, считает, что этот шаг не скажется негативно на удовлетворении спроса на внутреннем рынке.

Как сообщила пресс-служба министерства, из перечня для параллельного импорта планируется вывести товары этих брендов под кодами ТН ВЭД ЕАЭС 8471 30 000 0 (машины вычислительные портативные массой не более 10 кг) и 8471 50 000 0 (блоки обработки данных).

"Доля продукции правообладателей Hewlett Packard (HP) и Fujitsu, относящейся к вышеуказанным кодам ТН ВЭД ЕАЭС, представленных на внутреннем рынке Российской Федерации, составляет 8,6%. Кроме того, российскими производителями представлены аналогичные товары в объеме, достаточном для замещения товаров из недружественных стран", - заявили в Минпромторге.

Там также отметили, что "исключение данных позиций из перечня параллельного импорта не повлияет на ассортимент представленных на внутреннем рынке Российской Федерации товаров", а также "повысит спрос на отечественную радиоэлектронную продукцию, что в свою очередь будет способствовать развитию" радиоэлектронной промышленности в РФ.