Что случилось этой ночью: четверг, 1 мая

Киев и Вашингтон создадут фонд восстановления Украины, Трамп рассчитывает получить от сделки по ископаемым больше $350 млрд, в Белоруссии освободили задержанного американца

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Украина согласилась на выдвинутые США условия урегулирования конфликта с РФ. Об этом сообщил спецпосланнник Трампа Келлог.

- Вашингтон и Киев создадут инвестиционный фонд по восстановлению Украины. Соответствующее заявление сделал Минфин США.

- Минфин РФ изменил параметры бюджета-2025. В новом варианте дефицит повышен с 0,5% до 1,7% ВВП.

- Трамп рассчитывает получить от сделки с Украиной по ископаемым больше $350 млрд. Он добавил, что сделка представляет собой расплату за $350 млрд, которые "Байден передал им".

- Госдеп сообщил об освобождении белорусскими властями задержанного американца. Он был доставлен в Литву американскими чиновниками.