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Нефть перешла к умеренному снижению, Brent подешевела до $61,84 за баррель

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Цены на нефть начали умеренно снижаться днем в пятницу после активного роста по итогам предыдущих торгов.

Стоимость июльских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 14:08 по Москве опускается на $0,29 (0,47%), до $61,84 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи подешевели к этому времени на $0,3 (0,51%), до $58,94 за баррель.

Накануне обе марки выросли в цене на 1,8% на сообщении Минторга КНР, что Пекин оценивает заявления представителей США о готовности к переговорам относительно импортных пошлин.

Такой сигнал дал рынкам надежду на постепенное улучшение торговых взаимоотношений США и Китая. Опасения по поводу того, что торговые войны спровоцируют глобальную рецессию и вызовут падение спроса на энергоносители на фоне подготовки ОПЕК+ к наращиванию нефтедобычи, стали главным негативным фактором для цен на нефть в последние недели.

Поддержку котировкам нефти также оказали заявления президента США Дональда Трампа о готовности ввести вторичные санкции против покупателей иранской нефти.

Тем временем с начала недели нефть эталонных марок подешевела примерно на 6% на опасениях, что ОПЕК+ будет активно наращивать добычу. Встреча альянса, на которой будут обсуждаться планы по нефтедобыче на июнь, состоится в понедельник.

"Попытка восстановления котировок не удалась, что подчеркивает сохраняющиеся опасения относительно мирового спроса с учетом готовности Саудовской Аравии мириться с более низкими ценами ради увеличения доли рынка", - сказал Оле Хансен из Saxo Bank A/S.

нефть Brent
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