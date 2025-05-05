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Рынок акций Австралии снижается после 7 дней подъема

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Рынок акций Австралии в понедельник снижается семи сессий роста.

3 мая в Австралии прошли парламентские выборы. Лейбористская партия получает необходимое количество мест в парламенте для формирования правительства большинства, свидетельствуют промежуточные данные избиркома. Таким образом, у нынешнего премьер-министра Энтони Элбаниза есть все шансы остаться на посту еще на три года. В этом случае он станет первым премьером с 2004 года, который продолжит управлять правительством Австралии второй срок подряд.

Австралийский фондовый индекс S&P/ASX 200 к 8:09 по Москве опустился на 0,8%.

Лидером снижения выступают акции золотодобывающей компании De Grey Mining, подешевевшие на 9,9%.

Котировки акций Westpac Banking снизились на 2,8%. Второй по капитализации банк страны за финансовое полугодие, которое завершилось в марте, получил чистую прибыль в размере 3,32 млрд австралийских долларов ($2,14 млрд) по сравнению с 3,34 млрд долларов годом ранее. Аналитики в среднем прогнозировали повышение до 3,43 млрд долларов, по данным Visible Alpha.

Цена бумаг других банков также ушла вниз, в том числе Commonwealth Bank - на 1,8%, National Australia Bank - на 2%, ANZ Group - на 0,8%.

Стоимость нефтегазовых компаний уменьшилась вслед за падением цен на нефть на фоне решения ОПЕК+ о дальнейшем наращивании добычи: Beach Energy - на 4,6%, Karoon Energy - на 4,5%, Woodside Energy и Santos - на 4%.

Капитализация крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto сократилась на 1% и 0,7% соответственно.

Биржи других крупных стран Азиатско-Тихоокеанского региона в понедельник не работают в связи с государственными праздниками. В Японии отмечается День детей, в Китае - День труда, Гонконг и Южная Корея празднуют День рождения Будды.

BHP Rio Tinto ОПЕК Австралия Энтони Элбаниз
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