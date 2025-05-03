Лейбористы сохранили большинство в австралийском парламенте по итогам выборов

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Лейбористская партия Австралии по итогам выборов получает необходимое количество мест в парламенте для формирования правительства большинства, свидетельствуют промежуточные данные избиркома, которые приводят в субботу австралийские СМИ.

По их данным, лейбористы получили уже 84 места в 150-местной нижней палате парламента, при необходимом минимуме в 76 мест.

Таким образом, у нынешнего премьер-министра Энтони Элбаниза есть все шансы сохранить пост. В этом случае он станет первым премьером с 2004 года, который продолжит управлять правительством Австралии второй срок подряд.

Лидер либералов Питер Даттон уже позвонил Элбанизу и поздравил его с победой лейбористов.

Федеральные выборы в Австралии проводятся раз в три года. Лейбористы вернулись к власти в стране в 2022 году после того, как в течение девяти лет находились в оппозиции.