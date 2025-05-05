Лидеры США и Австралии обсудили по телефону пошлины

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп поздравил по телефону премьер-министра Австралии Энтони Элбаниза с победой его партии на парламентских выборах; в ходе разговора они обсудили вопросы торговли и безопасности, пишет The Sydney Morning Herald.

"Я очень дружен с Элбанизом. Я ничего не знаю о выборах, кроме того, что человек, который победил, очень хорош", - сказал Трамп изданию.

"Я поблагодарил его за очень теплое поздравление. Мы поговорили об AUKUS (трехсторонний оборонный альянс Австралии, Великобритании и США - ИФ) и пошлинах. Мы продолжим взаимодействовать. Мы встретимся лично в будущем. Я благодарен, что он протянул руку в таком позитивном ключе", - сказал Элбаниз.

Австралия - одна из немногих стран, с которой у США сложился положительный торговый баланс. На время предвыборной кампании и формирования правительства переговоры о торговле были приостановлены. Сейчас Элбаниз считает одной из ключевых задач возобновить диалог с Вашингтоном, так как на австралийские товары продолжают действовать пошлины в 10%.

На федеральных выборах, которые состоялись в Австралии в субботу, лейбористы получили большинство в нижней палате парламента, что позволит им сформировать однопартийное правительство, в силу чего у Элбаниза есть все шансы сохранить пост премьер-министра.