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Инфляция в Турции в марте замедлилась десятый месяц подряд

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Потребительские цены в Турции в марте увеличились на 38,1% в годовом выражении. Об этом говорится в отчете статистического института страны (Turkstat).

Темпы роста цен замедлились по итогам десятого месяца подряд и являются минимальными с декабря 2021 года. В феврале инфляция составила 39,05%.

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Аналитики в среднем ожидали менее существенного ослабления инфляции в Турции - до 38,9%, по данным Trading Economics.

Продукты питания и безалкогольные напитки в минувшем месяце подорожали на 37,12% в годовом выражении (в феврале - на 35,11%), транспортные услуги - на 21,59% (23,38%), одежда и обувь - на 14,81% (20,84%), отдых и развлечения - на 27,36% (29,26%), медицинские услуги - на 42,01% (43,02%), мебель и товары для дома - на 32,41% (33,6%). Цены в гостиницах, кафе и ресторанах повысились на 43,38% против роста на 45,9% в феврале.

Рост потребительских цен без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей замедлился до минимальных с декабря 2021 года 37,42% с 42,1% месяцем ранее.

В помесячном выражении инфляция ускорилась до 2,46% с 2,27% в феврале.

Цены производителей (индекс PPI) в Турции в марте выросли на 23,5% в годовом выражении (минимальный прирост с ноября 2020 года) и на 1,88% в помесячном, сообщил Turkstat. В феврале они увеличились соответственно на 25,21% и 2,12%.

Турция
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