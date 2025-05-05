"Распадская" в I квартале снизила прибыль по РСБУ в 5,4 раза

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - ПАО "Распадская" в I квартале 2025 года сократило чистую прибыль по РСБУ в 5,4 раза в годовом измерении, до 393,5 млн рублей, говорится в отчетности компании.

Выручка за квартал сократилась на 28% и составила 5,04 млрд рублей.

Отчетность угольной компании по РСБУ является неконсолидированной и отражает показатели только шахты "Распадская".

Дебиторская задолженность компании составила в прошлом квартале 10,13 млрд рублей, кредиторская - 4,9 млрд рублей.

Основные финпоказатели ПАО "Распадская" (в тысячах рублей):

Январь-март 2025г Январь-март 2024г Динамика Выручка 5 037 450 7 022 856 -28,3% Себестоимость (4 073 483) (3 120 639) +30,5% Валовая прибыль 963 967 3 902 217 -75,3% Прибыль от продаж 654 857 3 609 654 -81,9% Чистая прибыль (убыток) 393 527 2 123 165 -81,5%

Контролирующим акционером ПАО "Распадская" является Evraz, который владеет 93,2% акций компании.