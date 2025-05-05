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"Распадская" в I квартале снизила прибыль по РСБУ в 5,4 раза

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - ПАО "Распадская" в I квартале 2025 года сократило чистую прибыль по РСБУ в 5,4 раза в годовом измерении, до 393,5 млн рублей, говорится в отчетности компании.

Выручка за квартал сократилась на 28% и составила 5,04 млрд рублей.

Отчетность угольной компании по РСБУ является неконсолидированной и отражает показатели только шахты "Распадская".

Дебиторская задолженность компании составила в прошлом квартале 10,13 млрд рублей, кредиторская - 4,9 млрд рублей.

Основные финпоказатели ПАО "Распадская" (в тысячах рублей):

Январь-март 2025гЯнварь-март 2024гДинамика
Выручка5 037 4507 022 856-28,3%
Себестоимость(4 073 483)(3 120 639)+30,5%
Валовая прибыль963 9673 902 217-75,3%
Прибыль от продаж654 8573 609 654-81,9%
Чистая прибыль (убыток)393 5272 123 165-81,5%

Контролирующим акционером ПАО "Распадская" является Evraz, который владеет 93,2% акций компании.

Evraz Распадская
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