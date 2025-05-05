"Распадская" в I квартале снизила прибыль по РСБУ в 5,4 раза
Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - ПАО "Распадская" в I квартале 2025 года сократило чистую прибыль по РСБУ в 5,4 раза в годовом измерении, до 393,5 млн рублей, говорится в отчетности компании.
Выручка за квартал сократилась на 28% и составила 5,04 млрд рублей.
Отчетность угольной компании по РСБУ является неконсолидированной и отражает показатели только шахты "Распадская".
Дебиторская задолженность компании составила в прошлом квартале 10,13 млрд рублей, кредиторская - 4,9 млрд рублей.
Основные финпоказатели ПАО "Распадская" (в тысячах рублей):
|Январь-март 2025г
|Январь-март 2024г
|Динамика
|Выручка
|5 037 450
|7 022 856
|-28,3%
|Себестоимость
|(4 073 483)
|(3 120 639)
|+30,5%
|Валовая прибыль
|963 967
|3 902 217
|-75,3%
|Прибыль от продаж
|654 857
|3 609 654
|-81,9%
|Чистая прибыль (убыток)
|393 527
|2 123 165
|-81,5%
Контролирующим акционером ПАО "Распадская" является Evraz, который владеет 93,2% акций компании.