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"Распадская" в январе-сентябре снизила прибыль по РСБУ в четыре раза

В третьем квартале предприятие показало чистый убыток

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - ПАО "Распадская" в январе-сентябре 2024 года сократило чистую прибыль по РСБУ в четыре раза в годовом исчислении, до 1,6 млрд рублей, говорится в отчетности компании.

Выручка (отражается за минусом НДС) за девять месяцев сократилась на 25% и составила 13,5 млрд рублей.

Отчетность угольной компании по РСБУ является неконсолидированной и отражает показатели только шахты "Распадская".

В третьем квартале этого года, согласно подсчетам "Интерфакса" с учетом опубликованных ранее данных за полугодие, падение выручки составило 48% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, до 1,98 млрд рублей, чистый убыток за квартал составил 1,3 млрд рублей против прибыли в 439,3 млн рублей годом ранее.

Основные финпоказатели ПАО "Распадская" (в тысячах рублей):

Январь-сентябрь 2024г Январь-сентябрь 2023г Динамика Июль-сентябрь 2024г* Июль-сентябрь 2023г*
Выручка 13 527 090 20 747 369 -35% 1 983 783 3 847 604
Себестоимость (9 249 141) (9 679 960) -5% - -
Валовая прибыль (убыток) 4 277 949 11 067 409 -61% (1 136 287) 1 022 652
Прибыль (убыток) от продаж 3 359 612 10 271 102 -67% (1 444 131) 727 391
Прибыль (убыток) до налогообложения 2 241 511 8 244 381 -73% (1 568 075) 622 168
Чистая прибыль (убыток) 1 631 015 6 409 167 -75% (1 299 878) 439 307

*подсчеты "Интерфакса"

Контролирующим акционером ПАО "Распадская" является Evraz, который владеет 93,2% акций компании.

Evraz Распадская
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