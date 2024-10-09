"Распадская" в январе-сентябре снизила прибыль по РСБУ в четыре раза
В третьем квартале предприятие показало чистый убыток
Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - ПАО "Распадская" в январе-сентябре 2024 года сократило чистую прибыль по РСБУ в четыре раза в годовом исчислении, до 1,6 млрд рублей, говорится в отчетности компании.
Выручка (отражается за минусом НДС) за девять месяцев сократилась на 25% и составила 13,5 млрд рублей.
Отчетность угольной компании по РСБУ является неконсолидированной и отражает показатели только шахты "Распадская".
В третьем квартале этого года, согласно подсчетам "Интерфакса" с учетом опубликованных ранее данных за полугодие, падение выручки составило 48% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, до 1,98 млрд рублей, чистый убыток за квартал составил 1,3 млрд рублей против прибыли в 439,3 млн рублей годом ранее.
Основные финпоказатели ПАО "Распадская" (в тысячах рублей):
|Январь-сентябрь 2024г
|Январь-сентябрь 2023г
|Динамика
|Июль-сентябрь 2024г*
|Июль-сентябрь 2023г*
|Выручка
|13 527 090
|20 747 369
|-35%
|1 983 783
|3 847 604
|Себестоимость
|(9 249 141)
|(9 679 960)
|-5%
|-
|-
|Валовая прибыль (убыток)
|4 277 949
|11 067 409
|-61%
|(1 136 287)
|1 022 652
|Прибыль (убыток) от продаж
|3 359 612
|10 271 102
|-67%
|(1 444 131)
|727 391
|Прибыль (убыток) до налогообложения
|2 241 511
|8 244 381
|-73%
|(1 568 075)
|622 168
|Чистая прибыль (убыток)
|1 631 015
|6 409 167
|-75%
|(1 299 878)
|439 307
*подсчеты "Интерфакса"
Контролирующим акционером ПАО "Распадская" является Evraz, который владеет 93,2% акций компании.