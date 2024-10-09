"Распадская" в январе-сентябре снизила прибыль по РСБУ в четыре раза

Выручка (отражается за минусом НДС) за девять месяцев сократилась на 25% и составила 13,5 млрд рублей.

Отчетность угольной компании по РСБУ является неконсолидированной и отражает показатели только шахты "Распадская".

В третьем квартале этого года, согласно подсчетам "Интерфакса" с учетом опубликованных ранее данных за полугодие, падение выручки составило 48% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, до 1,98 млрд рублей, чистый убыток за квартал составил 1,3 млрд рублей против прибыли в 439,3 млн рублей годом ранее.

Основные финпоказатели ПАО "Распадская" (в тысячах рублей):

Январь-сентябрь 2024г Январь-сентябрь 2023г Динамика Июль-сентябрь 2024г* Июль-сентябрь 2023г* Выручка 13 527 090 20 747 369 -35% 1 983 783 3 847 604 Себестоимость (9 249 141) (9 679 960) -5% - - Валовая прибыль (убыток) 4 277 949 11 067 409 -61% (1 136 287) 1 022 652 Прибыль (убыток) от продаж 3 359 612 10 271 102 -67% (1 444 131) 727 391 Прибыль (убыток) до налогообложения 2 241 511 8 244 381 -73% (1 568 075) 622 168 Чистая прибыль (убыток) 1 631 015 6 409 167 -75% (1 299 878) 439 307

*подсчеты "Интерфакса"

Контролирующим акционером ПАО "Распадская" является Evraz, который владеет 93,2% акций компании.