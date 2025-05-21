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Акционеры "Распадской" решили не выплачивать дивиденды за 2024 год

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Акционеры ПАО "Распадская" на годовом собрании 21 мая приняли решение не выплачивать дивиденды по результатам 2024 года, сообщила компания.

Совет директоров "Распадской" 20 февраля рекомендовал акционерам не выплачивать дивиденды за прошлый год.

"Учитывая финансовые результаты за отчетный период, сохраняющуюся высокую волатильность на рынках сбыта, негативные прогнозы по ценовому тренду, усиление фискального и санкционного давления, совет директоров пришел к выводу, что выплата дивидендов по итогам 2024 года не соответствует интересам компании и ее акционеров", - сообщала "Распадская".

С 2024 года "Распадская" и российские заводы группы Evraz находится в SDN List Минфина США. Evraz (владеет 93,2% акций "Распадской"), как и ее основные акционеры, находится также в санкционных списках Великобритании.

Угольная компания завершила 2024 год с чистым убытком в $133 млн, рентабельность по прибыли была отрицательная - минус 8% , EBITDA упала на 58%, до $291 млн. Чистый денежный отток от операционной деятельности за вычетом капитальных вложений составил $295 млн. Денежные средства и эквиваленты плюс краткосрочные депозиты сократились на 74%, до $87 млн на конец 2024 года.

В повестку годового собрание также было внесено избрание членов совета директоров компании. Согласно документам к годовому собранию, в совет директоров было номинировано девять кандидатов: Евгений Терехов (вице-президент по финансам "Распадской угольной компании"), Кирилл Винокуров (руководитель направления по работе с инвесторами), Ирина Замятина (на 2019 год - начальник управления текущей деятельности дирекции по правовым вопросам), Алексей Червяков (директор по охране труда, промышленной безопасности и экологии), Максим Крутько и Владимир Щеглов (ранее входил в совет директоров "Евразруды"), Максим Гавриленко (гендиректор "Инвест АГ", бенефициаром которой является сооснователь Evraz Александр Абрамов), Станислав Кузнецов (в 2020 году - председатель совета директоров АО "ОРЗМ" (по данным на 2021 год входит в "Южкузбассуголь" "Распадской"), Ирина Тихонова-Быкородова (занимала руководящие позиции в HR-департаментах в том числе "Группы ЧТПЗ", "Уралхима").

Evraz Распадская
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