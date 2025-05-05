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Tyson Foods резко сократила квартальную чистую прибыль

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Американский производитель продуктов питания Tyson Foods во втором квартале 2025 финансового года резко сократил чистую прибыль, при этом скорректированный показатель оказался лучше прогноза экспертов.

В январе-марте чистая прибыль компании составила $7 млн, или 2 цента в расчете на акцию, по сравнению с $145 млн, или 41 центом на акцию, годом ранее.

Прибыль без учета разовых факторов составила 92 цента на акцию, увеличившись на 48%.

Выручка практически не изменилась в годовом выражении и составила $13,07 млрд.

Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем оценивали скорректированную прибыль компании на уровне 83 центов на акцию при выручке в $13,14 млрд.

Продажи говядины в минувшем квартале выросли на 4,9% (до $5,2 млрд), курятины - на 1,9% (до $4,14), тогда как продажи свинины упали на 16,3% (до $1,24 млрд). Реализация готовой еды снизилась на 0,3% (до $2,4 млрд).

Tyson Foods ожидает в 2025 фингоду выручку примерно на прошлогоднем уровне и скорректированную прибыль в размере $1,9-2,3 млрд.

С начала 2025 года капитализация Tyson Foods увеличилась на 5,8% (до $21,2 млрд), тогда как индекс S&P 500 потерял 3,3%.

Tyson Foods США
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