Hugo Boss сократил чистую прибыль 17% в 2024 году, несмотря на рекордную выручку

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Германский производитель одежды и аксессуаров Hugo Boss AG сократил чистую прибыль в 2024 году, несмотря на лучшую выручку в истории компании.

Как говорится в пресс-релизе компании, ее выручка в прошлом году повысилась на 3% до рекордных 4,31 млрд евро с 4,2 млрд евро годом ранее.

Чистая прибыль сократилась на 17% до 224 млн с 270 млн евро.

Прибыль до вычета процентов и налогов (EBIT) понизилась на 12% до 361 млн с 410 млн евро.

Динамика выручки в 2025 году, как ожидается, составит от минус 2% до плюс 2%. Рост EBIT, по прогнозам компании, составит 5-22%.

Рыночная стоимость Hugo Boss за последние 12 месяцев снизилась почти на треть до 2,62 млрд евро.