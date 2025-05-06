Глава Минфина РФ считает невозможным рост капитализации рынка без выхода на биржу госкомпаний

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Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Решение задачи роста капитализации российского фондового рынка невозможно без выхода на биржу компаний с госучастием, считает министр финансов РФ Антон Силуанов.

Согласно опубликованному в мае 2024 года указу президента РФ, капитализация российского фондового рынка к 2030 г. должна вырасти не менее чем до 66% ВВП.

"Достаточно амбициозная задача. И, действительно, как раз предложение о том, чтобы наши госкомпании выходили на рынок - без этого невозможно решить поставленные цели", - сказал Силуанов журналистам на брифинге во вторник.

По словам министра, источником спроса для рынка могут по мере смягчения денежно-кредитной политики стать средства с депозитов. "Деньги с депозитов могут перетекать в строительный сектор на улучшение жилищных условий и на финансовый рынок. В этом мы видим источники для того, чтобы развивать финансовый сектор. Вопрос, откуда появятся новые размещения?", - отметил Силуанов.

"Новых крупных компаний (на бирже - ИФ) без того, чтобы продать часть организаций с госучастием, наверное, столько не появится. Если появятся, то небольшие компании, и тоже слава богу. А если обеспечить показатели, которые поставил в задачу президент, без госкомпаний это невозможно", - подчеркнул министр.

Он также напомнил, что Минфин уже подготовил предложения по приватизации, которые заключаются в снижении доли государства в ряде компаний до контрольного пакета "50% плюс один". По словам Силуанова, эти предложения пока находятся в правительстве и рассмотрение "идет сложно".

"Даже если эти предложения будут поддержаны, то деньги от привлечения в результате продажи долей, акций пошли бы на развитие компаний. Поскольку эти деньги самим компаниям необходимы", - отметил министр. Минфин, предлагая снизить долю государства в капитале, в первую очередь преследует не фискальную цель, а привлечение ресурсов в компании и улучшение качества управления в них, поскольку "чем больше бизнеса в компании, тем лучше управление", пояснил Силуанов.

"Решений нет. Мы будем постоянно этот вопрос в правительстве поднимать, поднимаем его. Надеемся, что соответствующие предложения будут рассмотрены", - резюмировал он.