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Brent подешевела до $61,77 за баррель

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Котировки нефти перешли к снижению вечером в среду, инвесторы оценивают новости о китайско-американских переговорах и данные о запасах нефти и нефтепродуктов в США.

К 17:47 по Москве июльские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,38 (0,61%), до $61,77 за баррель. Июньские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на бирже NYMEX на $0,34 (0,58%), до $58,75 за баррель.

6 мая обе марки подорожали более чем на 3% на новостях о том, что США и Китай договорились начать торговые переговоры. Это повышает надежды на снижение напряженности в отношениях двух стран. Министр финансов США Скотт Бессент сообщил накануне вечером, что встретится с представителями КНР в Швейцарии позднее на этой неделе.

"Очевидно, что надежды в отношении торговых переговоров высоки", - сказал старший аналитик SEB Бьярн Шилдроп.

7 мая Минэнерго США сообщило, что запасы нефти в стране на прошлой неделе сократились на 2,032 млн баррелей. Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем прогнозировали снижение на 1,7 млн баррелей.

Товарные запасы бензина на неделе, завершившейся 2 мая, выросли на 188 тысяч баррелей, дистиллятов - снизились на 1,107 млн баррелей. Эксперты ожидали снижения запасов бензина на 1,5 млн баррелей, дистиллятов - на 1,4 тысячи баррелей.

Brent WTI Китай США Минэнерго
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