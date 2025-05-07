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Гендиректор СТГТ Таничев возглавил машиностроительную структуру "Интер РАО"

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Гендиректор ООО "Современные технологии газовых турбин" (СТГТ, ранее - "Сименс технологии газовых турбин") Александр Таничев с 5 мая возглавил ООО "Интер РАО - Машиностроение", говорится в данных ЕГРЮЛ.

Таничев сменил на этом посту Михаила Лившица, возглавлявшего компанию с сентября 2024 года.

Руководителем "СТГТ" новый глава "Интермаша" (сокращенное название "Интер РАО - Машиностроение") является с февраля 2025 года.

Обе компании - "Современные технологии газовых турбин" и "Интер РАО - Машиностроение" - входят в контур группы "Интер РАО". "Интер РАО - Машиностроение" была создана в июле 2024 года для энергомашиностроительных активов группы. В "СТГТ" "Интер РАО" принадлежит 65% (еще 35% - у "Силовых машин").

В последние годы "Интер РАО" регулярно совершает крупные сделки на рынке энергомашиностроения. Ранее компания отмечала, что этот сегмент станет одним из ключевых для нее в ближайшей перспективе. В частности, весной 2024 года компания закрыла сделку по покупке "УТЗ" (Михаил Лившиц ранее был одним из его акционеров).

Среди других заметных сделок - приобретения 11 инжиниринговых компаний и IT-компании "Сигма", выкуп у Siemens Energy доли 65% в "СТГТ" и "Воронежского трансформатора", а также покупка входившего в "СУЭК" НПО "Элсиб".

Основным акционером "Интер РАО" на конец марта 2024 года был "Роснефтегаз" (27,63%), на долю "Интер РАО Капитал" приходилось 29,56%. Еще 8,57% на конец 2021 г. принадлежало ПАО "Федеральная сетевая компания - Россети" (ранее "ФСК ЕЭС, ныне объединенная с ПАО "Россети"), а 34,24% находилось в свободном обращении.

Siemens Energy Интер РАО Роснефтегаз СТГТ Александр Таничев Михаил Лившиц
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