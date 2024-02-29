"Интер РАО" выкупила долю структуры Мордашова в Каширской ГРЭС за 6,4 млрд рублей

Москва. 29 февраля. INTERFAX.RU - ПАО "Интер РАО" в феврале 2024 года приобрело у ООО "Нордэнергогрупп" (структура Алексея Мордашова) 50% ООО "Каширская ГРЭС" за 6,4 млрд рублей, говорится в отчете "Интер РАО".

Доля "Интер РАО" в результате увеличилась до 100%.

ООО "Каширская ГРЭС" было создано в 2021 году "Интер РАО" и ООО "Нордэнергогрупп" для реализации проекта модернизации Каширской ГРЭС с использованием оборудования АО "Силовые машины". Чуть позже стороны также подписали соглашение о совместной реализации проекта модернизации Каширской ГРЭС и дальнейшей эксплуатации новых энергоблоков электростанции.

"Так как запуск проекта в части проектирования, строительства и производства оборудования успешно состоялся, с целью дальнейшего обеспечения сроков модернизации принято решение о консолидации доли в руках одного участника", - ранее комментировал "Интерфаксу" сделку представитель "Интер РАО".

По его словам, параметры проекта не менялись.

"Цена сделки определялась на основе осуществленных со стороны "Нордэнергогрупп" инвестиций в ООО "Каширская ГРЭС", - говорил представитель "Интер РАО".

Как следует из данных ЕГРЮЛ, вклад "Нордэнергогрупп" в капитал "Каширской ГРЭС" на 17 ноября 2023 году составлял 5,68 млрд рублей.

Каширская ГРЭС была построена еще в 1922 году. Это была первая электростанция, построенная по плану ГОЭЛРО. Ее установленная мощность тогда составляла 12 МВт. На пике мощность ГРЭС достигала 2068 МВт. С 2019 года "Интер РАО" начала вывод энергоблоков станции из эксплуатации, и сейчас ее мощностью равна нулю.

В 2021 году Каширская ГРЭС была отобрана в рамках конкурса на модернизацию с использованием отечественного оборудования. К 2028 году на электростанции будет построено два энергоблока общей мощностью 900 МВт на базе российской газовой турбины ГТЭ-170.1, созданной АО "Силовые машины" Мордашова.

Первые поставки оборудования должны состояться в 2025 году.