Ушаков заявил об обсуждении с американцами поставок газа в Европу

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Тема возобновления поставок российского газа в Европу обсуждается с американской стороной, сообщил "Интерфаксу" помощник главы российского государства Юрий Ушаков.

"Мы с американцами эту тему поднимаем, а вот с кем еще, честно говоря, - не понимаю", - сказал Ушаков, отвечая на вопрос "Интерфакса", обсуждают ли США и Россия возобновление поставок российского газа в Европу.

Ранее в западных СМИ сообщалось, что официальные лица России и США провели переговоры о возможной помощи Вашингтона в возобновлении поставок газа из РФ в Европу. Среди вариантов - покупка американскими инвесторами доли в газопроводе "Северный поток".