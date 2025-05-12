Ассигнования на утилизацию отходов и объекты обращения с ТКО в 2025 г. вырастут втрое

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Зарезервированные в бюджете РФ средства на утилизацию отходов от использования товаров, строительство и модернизацию объектов обращения с отходами в 2025 г. планируется увеличить с 7 млрд до 19,2 млрд рублей, следует из поправок к проекту федерального бюджета, внесенного в Госдуму.

Документ (№914318-8) размещен в электронной базе данных парламента.

Поправка внесена в статью 21 закона о федеральном бюджете. В новой редакции на 2025 г. на мероприятия по утилизации отходов от использования товаров и развитие инфраструктуры обращения с ТКО предусмотрено 19,227 млрд рублей вместо ранее заложенных 7 млрд рублей.

Речь идет о распределении поступлений от экологического сбора, уплачиваемого производителями и импортерами товаров. Средства будут направлены, в частности: на обеспечение утилизации отходов от использования товаров, на меры господдержки, направляемые через российского экологического оператора, на строительство, реконструкцию и модернизацию объектов обращения с отходами, на обустройство мест накопления отходов, на финансирование экологического надзора.

Распределение ассигнований будет осуществляться на основании решений правительства РФ.

Объемы на 2026 и 2027 гг. остались прежними - по 3,95 млрд рублей ежегодно.