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В РФ впервые за 6 лет увеличили плату за негативное воздействие на природу при размещении ТКО

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Правительство России впервые с 2018 года повысило ставку платы за негативное воздействие на окружающую среду при размещении малоопасных (IV класса опасности) твердых коммунальных отходов (ТКО), говорится в сообщении пресс-службы Минприроды.

"Правительство России утвердило ставку платы за негативное воздействие на окружающую среду при размещении твёрдых коммунальных отходов (ТКО) IV класса опасности для региональных операторов. Принято решение проиндексировать её с учётом инфляции на 4,2%. Стоимость одной тонны ТКО составит 99 рублей", - говорится в сообщении пресс-службы министерства.

Постановление правительства опубликовано в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации.

Минприроды напоминает, что "ставки на размещение малоопасных отходов ТКО не менялись на протяжении шести лет, с 2018 года". "Тогда как затраты региональных бюджетов на мероприятия по сохранению окружающей среды и созданию инфраструктуры по обращению с отходами за это время выросли", - отмечается в сообщении.

"Увеличение ставки не окажет значительного влияния на тарифы для населения, так как их формирование проходит через механизм регулирования ФАС России, который позволяет сдерживать и управлять их ростом", - заверили в Минприроды.

Кроме того, напоминает пресс-служба министерства, "с 2022 года все платежи за негативное воздействие на окружающую среду являются "окрашенными"". "Поступившие в бюджеты средства идут исключительно на экологическую повестку: рекультивацию свалок, экологическую реабилитацию водных объектов, лесовосстановление и другие работы", - сказано в сообщении.

По данным Минприроды, по итогам 2024 года в региональные бюджеты поступило порядка 29 млрд руб. таких "окрашенных" платежей.

Минприроды правительство РФ
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