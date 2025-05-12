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ЦБ снизил оценку структурного дефицита ликвидности на конец 2025 года до 1,2-2 трлн рублей

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Банк России снизил оценку структурного дефицита ликвидности банковского сектора на конец 2025 года до 1,2-2 трлн рублей с прежних ожиданий в 1,6-2,4 трлн рублей, говорится в комментарии к среднесрочному прогнозу регулятора.

Банк России ожидает в течение 2025 года переход от структурного профицита ликвидности к дефициту и его постепенный рост. "К концу года (в среднем за декабрьский период усреднения обязательных резервов) оценка структурного дефицита снижена и находится в диапазоне от 1,2 до 2 трлн рублей", - говорится в комментарии регулятора.

Увеличение объема наличных денег в обращении в 2025 году приведет к оттоку ликвидности из банковского сектора. При этом оценка роста наличных денег в обращении в 2025 году уменьшена на 0,2 трлн рублей, до 0,1-0,5 трлн рублей. Уточненный прогноз учитывает фактический высокий возврат наличных денег в банки, сложившийся в первом квартале 2025 года. Одной из причин такой динамики возврата остается приток наличных средств граждан на депозиты в банки.

Росту дефицита ликвидности в 2025 году по-прежнему будет способствовать равномерное зеркалирование Банком России на внутреннем валютном рынке нетто-продаж валюты, осуществленных в 2024 году. Зеркалирование Банком России регулярных операций с иностранной валютой в рамках бюджетного правила и операций в связи с размещением средств ФНБ в разрешенные финансовые активы снизит влияние бюджетных операций на ликвидность банковского сектора.

Прогноз обязательных резервов, как и ранее, предполагает их рост за счет общего увеличения денежной массы.

Ожидаемый переход в 2025 году банковского сектора от структурного профицита к дефициту ликвидности будет приводить к увеличению спроса кредитных организаций на краткосрочную ликвидность на денежном рынке. При этом сложившаяся на текущий момент структура спроса на денежном рынке может оказывать повышательное давление на ставки еще до того, как банковский сектор перейдет к структурному дефициту. Это связано преимущественно с тем, что банки, у которых уже сформирована устойчивая потребность в привлечении средств, частично переключились с операций Банка России на заимствования на денежном рынке.

Банк России при принятии решения о направлении своих основных операций по управлению ликвидностью - недельных аукционов - учитывает баланс спроса и предложения на ликвидность с учетом возможностей ее перераспределения на денежном рынке. Так, с 15 апреля 2025 года он перешел к проведению недельных аукционов репо вместо депозитных аукционов. Тем не менее, с учетом увеличивающейся потребности банковского сектора в ликвидности под влиянием факторов ее формирования краткосрочные ставки денежного рынка (RUONIA) могут формироваться немного выше ключевой ставки. Это будет вносить некоторый вклад в увеличение жесткости денежно-кредитных условий, ожидает регулятор.

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