Банк России прогнозирует переход банковского сектора к дефициту ликвидности к концу года

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Банковский сектор России в 2025 году перейдет от профицита к дефициту ликвидности, который ожидается в диапазоне 1,6-2,4 трлн рублей, говорится в комментарии к среднесрочному прогнозу Банка России.

Предполагается, что в 2025 году бюджетные операции приведут к оттоку ликвидности из банков. Зеркалирование Банком России всех текущих операций Минфина со средствами Фонда национального благосостояния делает нейтральным влияние бюджета на ликвидность банковского сектора. Однако равномерное зеркалирование нетто-продаж валюты, совершенных в 2024 году, будет постепенно снижать структурный профицит ликвидности банков. Влияние этого оттока на ликвидность в текущем году будет несколько компенсировано поступлением в январе 2025 года расходов и депозитов Федерального казначейства, которые не успели прийти в банки в декабре прошлого года.

Увеличение объема наличных денег в обращении в 2025 году прогнозируется в диапазоне 0,3-0,7 трлн рублей, что немного меньше средних исторических уровней. Это связано с сохранением высоких ставок по депозитам, которые будут мотивировать население больше сберегать и хранить свои накопления на вкладах в банках, а не в наличной форме.

Прогноз обязательных резервов предполагает их рост в рассматриваемый период за счет общего увеличения денежной массы.

Ожидаемый в базовом сценарии переход в середине 2025 года банковского сектора от структурного профицита к дефициту ликвидности означает, что краткосрочные ставки денежного рынка (RUONIA) могут сместиться немного выше ключевой ставки.

При прочих равных это будет вносить определенный вклад в увеличение жесткости денежно-кредитных условий, полагает ЦБ.