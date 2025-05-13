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ЕБРР понизил прогноз роста ВВП развивающихся рынков в 2025 году с 3,2% до 3%

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) понизил прогноз роста ВВП развивающихся рынков Европы, Кавказа, Центральной Азии и Северной Африки на 2025 год до 3% с 3,2%.

"Прогнозы ухудшены для большинства экономик покрытия ЕБРР в связи с возросшей неопределенностью в глобальной политике, ослаблением внешнего спроса, а также прямыми и косвенными последствиями повышения торговых пошлин", - говорится в обзоре организации.

Прогноз на 2026 год подтвержден на уровне 3,4%.

В обзоре отмечается, что прогнозы учитывают, как увеличение неопределенности, связанной с экономической и торговой политикой, так и последствия ситуации на Украине и на Ближнем Востоке.

"Хотя полные последствия недавно объявленных торговых пошлин станут понятны лишь через некоторое время, уже сейчас понятно, что наши регионы вошли в период повышенной неопределенности и замедления роста, - говорит главный экономист ЕБРР Беата Яворчик. - Снижение торговой напряженности через конструктивный диалог и достижение консенсуса между ключевыми сторонами крайне важно, поскольку затяжная неопределенность влечет за собой серьезные экономические издержки".

Инфляция в регионах покрытия ЕБРР демонстрирует тревожный разворот, говорится в обзоре. После достижения пика в 17,5% в конце 2022 года и замедления до 5,3% в сентябре 2024 года, средний уровень инфляции в феврале 2025 года составил 6,1%.

Несмотря на растущие бюджетные расходы, средний уровень долга в странах ЕБРР, как ожидается, останется стабильным в следующие четыре года - около 52% ВВП.

"Однако этот прогноз предполагает, что правительства государств будут внедрять жесткие меры бюджетной экономии, в том числе, сокращать расходы в некоторых сферах при ожидаемом увеличении трат на оборону, промышленную политику и обслуживание долга", - говорится в обзоре.

Прогноз подъема ВВП Турции на 2025 год понижен до 2,8% с 3% в связи с ужесточением денежно-кредитной политики в стране, а также слабым внутренним и внешним спросом. Прогноз роста экономики страны на 2026 год оставлен на уровне 3,5%.

Аналитики ЕБРР сохранили прогнозы увеличения ВВП России на 1,5% как в 2025, так и в 2026 году.

ЕБРР
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