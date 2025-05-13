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ФТС сообщила о росте экспорта химпродукции из России в I квартале на 23,4%

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - В январе-марте 2025 года экспорт химической продукции и каучуков из России вырос на 23,4% в годовом измерении, до $7,5 млрд, говорится в материалах на сайте Федеральной таможенной службы.

В январе-феврале было экспортировано химических товаров на $4,6 млрд. Таким образом, мартовские поступления от реализованной за рубеж продукции составили $2,9 млрд.

Импорт продукции химпрома в январе-марте вырос на 5,2%, до $12,8 млрд. В марте российские компании импортировали продукции на $4,7 млрд.

Речь идет о товарах под кодами 28-40 товарной номенклатуры ВЭД. К ним относятся, в частности, продукты неорганической и органической химии, фармацевтическая продукция, удобрения, красители, эфирные масла и резиноиды, парфюмерия, моющие средства, смазочные материалы, клеи, взрывчатые вещества, фото- и кинотовары, прочие химические продукты, а также пластмассы, каучук, резина и изделия из них.

В 2024 году экспорт химической продукции и каучуков из России вырос на 1,3%, до $27,6 млрд, а импорт снизился на 4%, до $53,5 млрд.

ФТС
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