Поиск

ОПЕК сохранила прогнозы роста спроса на нефть в 2025 и 2026 гг.

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - ОПЕК сохранила прогноз темпов роста спроса на нефть в 2025 году на уровне 1,3 млн баррелей в сутки (б/с), на 2026 год - на уровне 1,28 млн б/с, говорится в ежемесячном отчете организации.

Эти оценки соответствует тем, что были даны аналитиками альянса в прошлом месяце. Тогда они понизили прогнозы по спросу на нефть в текущем и следующем году на 150 тыс. б/с под давлением торговых войн.

При этом в актуальном отчете эксперты организации слегка скорректировали в сторону понижения прогнозы по спросу на нефть в целом: в 2024 году он теперь оценивается в 103,7 млн б/с (оценка апреля - 103,75 млн б/с), в 2025-м - 105 млн б/с (предыдущая оценка - 105,05 млн б/с), в 2026-м - 106,28 млн б/с (предыдущая оценка - 106,33 млн б/с).

Обновленный прогноз аналитиков ОПЕК на текущий год предусматривает оценку мирового спроса на нефть в I квартале в 104,14 млн б/с (оценка апреля - 104,16 млн б/с), во II-м - в 104,26 млн б/с (против 104,25 млн б/с месяцем ранее), в III-м - в 105,39 млн б/с (против 105,35 млн б/с месяцем ранее), в IV-м - в 106,19 млн б/с (против 106,41 млн б/с месяцем ранее).

Оценка роста спроса на нефть в 2025 году в странах, не входящих в ОЭСР, понижена на символические 10 тыс. б/с, до 1,19 млн б/с; в странах ОЭСР напротив слегка повышена - на 20 тыс. б/с, до 100 тыс. б/с.

По предварительным данным за март, коммерческие запасы нефти стран ОЭСР выросли на 10,3 млн баррелей - до 2,74 млрд баррелей. Это на 27,2 млн баррелей ниже, чем за аналогичный месяц прошлого года, на 69,5 млн баррелей меньше, чем в среднем за последние пять лет, и на 173,4 млн баррелей ниже среднего показателя за 2015-2019 годы (референтный уровень для соглашения стран ОПЕК+, контролирующих уровень коммерческих запасов - ИФ).

В частности, запасы нефти в странах ОЭСР в марте выросли к февралю года на 21,4 млн баррелей, до 1,323 млрд баррелей, в то время как резервы нефтепродуктов снизились на 11,2 млн баррелей, до 1,417 млрд баррелей.

ОПЕК нефть
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

ОПЕК отметила рост экспорта нефти из России и Центральной Азии в марте на 2% к февралю

В РФ заявили, что цены на топливо в рознице стабильны, дефицита на рынке нет

В РФ заявили, что цены на топливо в рознице стабильны, дефицита на рынке нет

SpaceX наметила испытательный пуск лунной ракеты и корабля Starship на 22 мая

Закрытые торги по продаже флота и имущества Мурманского пароходства пройдут 18 июня

Финтех-подразделение Ozon размещает ЦФА на 3 млрд рублей

Финтех-подразделение Ozon размещает ЦФА на 3 млрд рублей

Импорт картошки в Россию вырос к 7 мая в 3,5 раза

Импорт картошки в Россию вырос к 7 мая в 3,5 раза

Замороженные активы РФ в I квартале принесли Euroclear 1,5 млрд евро процентных доходов

Bloomberg сообщил о секретных продажах алмазов De Beers со скидкой 10-20%

Bloomberg сообщил о секретных продажах алмазов De Beers со скидкой 10-20%
Хроники событий
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе404 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне189 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости386 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6363 материалов
Конфликт Индии и ПакистанаКонфликт Индии и Пакистана70 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2254 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов209 материалов
Бюджет РФБюджет РФ46 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ54 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России78 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау89 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России64 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });