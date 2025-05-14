Крупнейшие банки в апреле увеличили долю покупок на аукционах ОФЗ с 32,4% до 57,7%

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Системно значимые кредитные организации (СЗКО) в апреле предъявляли основной спрос на аукционах облигаций федерального займа (ОФЗ) и увеличили свою долю покупок до 57,7% с 32,4% в марте. Об этом говорится в докладе Банка России "Обзор рисков финансовых рынков".

До этого в марте доля их покупок снизилась до 32,4% с 47,1% в феврале, в январе она упала до 44,7% с 79,1% в декабре.

Доля НФО в рамках доверительного управления в апреле, напротив, снизилась до 22,3% с 49,5% в марте, в марте же наблюдался рост с 18,7% в феврале.

Минфин в апреле разместил на аукционах ОФЗ-ПД на общую сумму 342,6 млрд рублей (месяцем ранее - 610 млрд рублей), что составило 26,4% от плана размещения на второй квартал.

На вторичном рынке крупнейшими продавцами ОФЗ стали кредитные организации. При этом СЗКО сократили свои продажи до 32,1 млрд рублей с 225,9 млрд рублей в марте. Прочие банки продали на 14,2 млрд рублей (в марте купили на 40,9 млрд рублей).

С учетом операций на аукционах ОФЗ СЗКО вернулись к суммарным нетто-покупкам ОФЗ - за апрель они составили 123 млрд рублей (в марте были суммарные нетто-продажи на 72,1 млрд рублей).

Основной спрос на ОФЗ наблюдался со стороны НФО: они приобрели облигаций на 23,3 млрд рублей за счет собственных средств и на 13,2 млрд рублей в рамках доверительного управления.

Физлица также совершили значительные покупки, тем не менее снизив их объем относительно предыдущего месяца до 16,3 млрд рублей с 30,9 млрд рублей.