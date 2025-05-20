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Минфин 21 мая проведет аукционы по размещению ОФЗ 26239 и 26246

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Министерство финансов 21 мая проведет аукционы по продаже ОФЗ-ПД серии 26239 и ОФЗ-ПД серии 26246 в объемах остатков, доступных для размещения в каждом выпуске, сообщил Минфин.

Облигации серии 26239 с погашением 23 июля 2031 года имеют 19 полугодовых купонных периодов и первый купонный период - 231 день, дата выплаты 8-го купонного дохода - 30 июля 2025 года. Ставка купонного дохода определена в размере 6,9% годовых (1-й купон - 43,67 рубля на облигацию и 2-20-й купоны - 34,41 рубля на облигацию).

Облигации серии 26246 с погашением 12 марта 2036 года имеют 23 полугодовых купонных периода и первый купонный период - 133 дня, дата выплаты 3-го купонного дохода - 24 сентября 2025 года. Ставка купонного дохода определена в размере 12% годовых (1-й купон - 43,73 рубля на облигацию и 2-24-й купоны - 59,84 рубля на облигацию).

Минфин ОФЗ
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