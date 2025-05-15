ВВП Великобритании в I квартале вырос на 0,7%

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Экономика Великобритании в первом квартале выросла на 0,7% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, по предварительным данным Национального статистического управления (ONS).

Аналитики в среднем прогнозировали подъем на 0,6%, сообщает Trading Economics.

В четвертом квартале прошлого года британский ВВП вырос на 0,1%.

В сфере услуг в январе-марте был зафиксирован рост на 0,7%, в производственной отрасли - на 1,1%. В строительном секторе изменений не отмечено.

Потребительские расходы увеличились на 0,2%, капиталовложения бизнеса - на 2,9%. Государственные затраты сократились на 0,5%.

Экспорт повысился впервые за год - на 3,5%. Импорт вырос на 2,1%.

Повышение британского ВВП в первом квартале составило 1,3% относительно того же периода прошлого года.