Квартальная выручка группы "Солар" выросла на 34%, до 3,1 млрд рублей

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Выручка по МСФО группы компаний "Солар" (группа компаний "Ростелеком-Солар"/"РТК-Солар", дочерняя структура "Ростелекома", работающая в сфере информационной безопасности) в I квартале 2025 года составила 3,1 млрд рублей, что на 34% больше аналогичного показателя 2024 года, сообщила компания.

"По итогам первого квартала 2025 года "Солар" показал уверенный рост выручки на 34% в сравнении с первым кварталом прошлого года, укрепив свои позиции на рынке и подтвердив статус лидера роста, - прокомментировал гендиректор "Солара" Игорь Ляпунов. - Мы намерены сохранить темпы роста выше среднерыночных. Наш консервативный сценарий подразумевает двузначные темпы роста в нынешнем году наряду с контролем затрат и повышением эффективности бизнеса".

Большую часть выручки компания получила от предоставления сервисов в области информационной безопасности - 2,6 млрд рублей (рост на 34%). Выручка от продажи продуктов выросла немногим меньше - на 33%, до 500 млн рублей.

Показатель OIBDA в I квартале имеет отрицательное значение - минус 374 млн рублей, тогда как в прошлом году он был положительным - 483 млн рублей.

"Солар" объясняет отрицательную OIBDA сезонностью бизнеса компании и IТ-рынка в целом.

"Исторически поступление большей части выручки в рамках финансового года приходится на второе полугодие, в то время как операционные расходы распределены более равномерно в течение всего года, что привело к отрицательному показателю OIBDA на уровне 0,4 млрд руб. в первом квартале 2025 года, - говорится в сообщении. - При этом группа стабильно наращивает долю рекуррентной выручки, что позволяет снижать влияние сезонности".

При этом "Солар" отмечает, что число сотрудников компании (большая часть затрат IТ-компаний связана с ФОТ - ИФ) за последний год выросло только на 16% - до 2,5 тыс. человек.

Как сообщалось, по итогам 2024 года выручка "Солара" составила 22,3 млрд рублей (рост на 53%). Около 80% выручки (17,9 млрд рублей, что на 65% больше аналогичного показателя 2023 года) пришлось на предоставление услуг в области информбезопасности, а 20% - на продажи продуктов (4,4 млрд рублей, рост на 25%).

Показатель OIBDA по итогам 2024 года вырос почти в два раза, до 5,4 млрд рублей с 2,8 млрд рублей в 2023 году. Рентабельность по OIBDA составила 24%, что на 5 п.п. больше, чем годом ранее.

Чистая прибыль группы за 2024 год составила 1,3 млрд рублей против 600 млн убытка в 2023 году.

ГК "Солар" предоставляет ИБ-решения организациям от малого бизнеса до крупнейших предприятий ключевых отраслей. Подразделения "Солара" расположены в Москве, Петербурге, Нижнем Новгороде, Самаре, Ростове-на-Дону, Томске, Хабаровске и Ижевске.