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Выручка "Ростелекома" в I квартале выросла на 9%

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Выручка ПАО "Ростелеком" по МСФО в I квартале составила 190,1 млрд рублей, увеличившись на 9% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, говорится в сообщении компании.

Результат оказался чуть выше консенсус-прогноза "Интерфакса", по которому выручка ожидалась в размере 189,6 млрд рублей.

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Показатель OIBDA составил 73,7 млрд рублей, что на 1% меньше, чем в январе-марте 2024 года. Рентабельность по OIBDA снизилась до 38,8% против 42,8% в I квартале 2024 года.

Показатель оказался ниже консенсус-прогноза (76,41 млрд рублей).

Свободный денежный поток в январе-марте был отрицательным в размере 20,8 млрд рублей против положительного значения в 23,4 млрд рублей за I квартал 2024 года.

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