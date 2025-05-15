РФ в 2024 г. увеличила экспорт халяльной продукции в 1,8 раза, до $382 млн

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - РФ в 2024 году экспортировала халяльной продукции на $382 млн, что в 1,8 раза больше показателя годом ранее, сообщила первый замминистра сельского хозяйства Елена Фастова на ХVI международном экономическом форуме "Россия - Исламский мир: KazanForum" в четверг.

"Основными странами-потребителями являются Саудовская Аравия, ОАЭ и Иран. Также мы развиваем экспорт продукции халяль в Алжир, Кувейт, Иорданию и Египет", - сказала она.

Согласно ее презентации, экспорт халяльной продукции в 2024 году в Саудовскую Аравию составил $243 млн против $127 млн в 2023 году, в Иран - $62,5 млн против $42,5 млн, ОАЭ - $31,2 млн против $16,8 млн, Кувейт - $6,3 млн против $2,5 млн соответственно.

В структуре поставок преобладает продукция птицеводства - на $211 млн против $105 млн в 2023 году. На долю говядины пришлось $74 млн против $41 млн, баранины - $41 млн против $36 млн, готовой продукции - $13 млн против $9 млн соответственно.

Фастова сообщила, что в настоящее время в РФ работают шесть органов сертификации халяльной продукции. "Мы также готовы развивать экспорт такой продукции, как зерновые, молочная продукции. Активно сейчас обсуждаем экспорт кормовых культур, аквакультуры, ветеринарных препаратов. Министерство сельского хозяйства готово эффективно организовывать коммуникацию между компаниями-экспортерами и международными партнерами", - сказала она.

"Мы также пытаемся расширить взаимодействие в рамках исламского банкинга", - заявила Фастова.

По ее словам, есть уже интересные наработки в других отраслях. "Поэтому на следующей неделе у нас план - соберемся с несколькими банками, которые работают с сельским хозяйством, и придумаем совместный проект между банками и Минфином и нами. Возьмем несколько наших крупных компаний и попробуем это отработать", - сказала она.

Исламское финансирование - это финансовые услуги, соответствующие нормам шариата. Пользоваться ими можно не только мусульманам, но и любому человеку вне зависимости от религиозных убеждений.