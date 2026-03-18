Муфтият Татарстана первым в России получил официальное право выдавать сертификаты халяль

Муфтият Татарстана первым в России получил официальное право выдавать сертификаты халяль
Фото: Максим Богодвид/РИА Новости

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Комитет по стандарту халяль Духовного управления мусульман Республики Татарстан (ДУМ РТ) стал первым и на данный момент единственным в России органом по сертификации халяльной продукции, прошедшим государственную аккредитацию, сообщила пресс-служба организации.

Решение о присвоении комитету официального статуса "орган по сертификации халяль" было принято в марте 2026 года по итогам проверки на соответствие требованиям нового национального стандарта. В ходе аккредитации оценивались система управления качеством, процедуры аудита и механизмы контроля беспристрастности. Также была подтверждена квалификация персонала, включая аудиторов и технических экспертов по исламским вопросам.

Комитет по стандарту халяль ДУМ РТ работает с 1999 года. Его сертификаты признаются в 22 странах мира, что упрощает российским производителям выход на внешние рынки.

Новый ГОСТ, устанавливающий требования к органам по сертификации халяльной продукции, действует в России с сентября 2024 года. Документ разработан с учетом стандартов стран Персидского залива, Организации исламского сотрудничества и базовых международных требований. Критерии оценки таких организаций в России вступили в силу в 2025 году, а практическая схема аккредитации заработала в феврале 2026 года.

ДУМ Татарстан Персидский залив
