Число производителей органической агропродукции в РФ в 2024 году выросло на 8,7% до 250

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Число производителей органической агропродукции в РФ в 2024 году достигло 250 против 230 в 2023 году (рост на 8,7%). Об этом сообщается в презентации Роскачества, представленной на ХVI международном экономическом форуме "Россия - Исламский мир: KazanForum" в четверг.

Всего производителям выдано 600 сертификатов, выпускается 1,5 тыс. видов органической продукции. Объем российского рынка органики составляет 248 млн евро.

Как сообщил на форуме замруководителя Роскачества Александр Чумак, площадь органических земель составляет около 1,5 млн га. "Это немного, но мы пока один из самых молодых рынков органической продукции", - отметил он

Согласно презентации, экспортный потенциал этого сектора, по данным на 2024 год, оценивается в 3,7 млрд рублей. "Цифра тоже небольшая", - сказал Чумак, пояснив, что в эту сферу в основном пока приходит малый бизнес.

По его словам, наиболее перспективными для поставок российской органики являются рынки Китая, Турции, Саудовской Аравии, Индонезии. "Мы с Китаем активно работаем, создали в этой стране три точки присутствия российской органической продукции", - сказал он.

Говоря о рынке "зеленой" продукции (сельхозпродукция с улучшенными характеристиками, но не органическая), Чумак сообщил, что ее производителям уже выдано 60 сертификатов.

Как сообщалось, в 2023 году правительство РФ утвердило стратегию развития органического производства на период до 2030 года. Она, в частности, предусматривает доведение к 2030 году производства органической продукции до 114,5 млрд рублей с 9,1 млрд рублей в 2021 году. Площадь земель, на которых применяется технология органического земледелия, расширится до 4 млн 292 тыс. га с 655,5 тыс. га в 2021 году. Объем потребления органической продукции к 2030 году в РФ должно достичь 149,8 млрд рублей против 24,4 млрд рублей в 2021 году, экспорт - 27,8 млрд рублей против 3,7 млрд рублей соответственно. Предполагается также, что доля импорта в общем объеме российского рынка органической продукции снизится с 63% в 2021 году до 24% к 2030 году.

Закон об органической продукции был принят в РФ в августе 2018 года и вступил в силу с 1 января 2020 года. Закон "О сельскохозяйственной продукции, сырье и продовольствии с улучшенными характеристиками" (так называемая "зеленая" продукция) принят в июне 2021 года, вступил в силу с 1 марта 2022 года.