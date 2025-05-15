Скорректированная EBITDA "ФосАгро" в I квартале выросла на 72% г/г до 65,2 млрд рублей

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Скорректированная EBITDA "ФосАгро" по МСФО в I квартале выросла на 72% к уровню прошлого года и на 36% к показателю предыдущего квартала, до 65,2 млрд рублей, следует из сообщения компании.

Результат оказался чуть лучше консенсус-прогноза "Интерфакса" (63,8 млрд рублей).

Выручка компании увеличилась на 34% г/г и на 17% кв./кв., до 159,4 млрд рублей. Рост выручки был связан с увеличением объемов продаж фосфорных удобрений (в основном NPS/NPK) на фоне восстановления цен на глобальных рынках, поясняет "ФосАгро".

Рентабельность по скорректированной EBITDA, таким образом, вышла на уровень 41% (годом ранее - 32%).

Скорректированная чистая прибыль выросла на 71% г/г и на 34% кв/кв, до 36,7 млрд рублей (консенсус-прогноз - 37,7 млрд рублей).

Свободный денежный поток "ФосАгро" составил 34,8 млрд рублей против отрицательного показателя кварталом ранее (консенсус-прогноз - 33,3 млрд рублей). На показатель положительно повлияли рост операционной прибыли и приток денежных средств из оборотного капитала в сумме более 18 млрд рублей.

Чистый долг группы на 31 марта 2025 года был в объеме 263 млрд рублей, сократившись с начала года на 19%. Соотношение чистого долга к показателю EBITDA на конец отчетного периода снизилось до 1,41х против 1,84х по итогам 2024 года.

"Снижение чистого долга за I квартал в основном было связано с погашением выпуска еврооблигаций на сумму $500 млн в январе 2025 года, ростом объема денежных средств на балансе компании и укреплением рубля относительно доллара США", - говорится в пресс-релизе.

Производство агрохимической продукции "ФосАгро" в январе-марте увеличилось на 4% к аналогичному периоду прошлого года - до 3,1 млн тонн. Основной рост пришелся на фосфорные удобрения и кормовые фосфаты (+5% г/г). В том числе выпуск сложных NPS-удобрений увеличился на 57%, МСР - на 20%.

Продажи агрохимической продукции выросли на 7% г/г, до 3,3 млн тонн (в том числе по фосфатной группе рост составил почти 8%). Существенный рост выпуска и продаж NPS-удобрений был связан с увеличением мощностей на волховской площадке и повышенным спросом на эти марки в России, Турции, Индии, странах СНГ, Аргентине и Бразилии при более высокой маржинальности, поясняет "ФосАгро".

В I квартале наибольший рост отгрузок компании обеспечили рынки Латинской Америки, Индии, Африки и Европы.

Операционные показатели группы "ФосАгро" за I квартал, тыс. тонн: