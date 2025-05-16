HeadHunter в I квартале нарастил выручку на 11,7% - до 9,6 млрд руб.

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Выручка МКПАО "Хэдхантер" (HeadHunter, HH) в I квартале 2025 года увеличилась на 11,7% - до 9,6 млрд рублей, сообщила компания.

Скорректированная EBITDA сократилась на 1,9% и составила 4,9 млрд рублей. Рентабельность показателя снизилась до 51,2% с 58,3% в I квартале 2024 года.

Скорректированная чистая прибыль HH снизилась на 13% - до 4,4 млрд рублей.

Все показатели HH оказались на уровне консенсус-прогноза "Интерфакса".

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