HeadHunter ожидает выплату промежуточных дивидендов за I полугодие в размере около 200 руб. на акцию

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - HeadHunter может выплатить своим акционерам промежуточные дивиденды за I полугодие, приводятся в отчетности слова CEO компании Дмитрия Сергиенкова.

По его словам, дивиденды могут составить около 200 рублей/акция.

"Мы также демонстрируем устойчиво высокую рентабельность, позволяющую генерировать стабильный денежный поток и возвращать его акционерам в виде регулярных дивидендов несмотря на макроситуацию. В частности, мы ожидаем, что промежуточные дивиденды по итогам первого полугодия 2025 года составят около 200 рублей на акцию", - сказал он.

Начиная с 2025 года компания планирует выплачивать дивиденды два раза в год.