Поиск

HeadHunter ожидает выплату промежуточных дивидендов за I полугодие в размере около 200 руб. на акцию

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - HeadHunter может выплатить своим акционерам промежуточные дивиденды за I полугодие, приводятся в отчетности слова CEO компании Дмитрия Сергиенкова.

По его словам, дивиденды могут составить около 200 рублей/акция.

"Мы также демонстрируем устойчиво высокую рентабельность, позволяющую генерировать стабильный денежный поток и возвращать его акционерам в виде регулярных дивидендов несмотря на макроситуацию. В частности, мы ожидаем, что промежуточные дивиденды по итогам первого полугодия 2025 года составят около 200 рублей на акцию", - сказал он.

Начиная с 2025 года компания планирует выплачивать дивиденды два раза в год.

HeadHunter
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

TikTok остался самым дорогим брендом в Китае

TikTok остался самым дорогим брендом в Китае

Цены на нефть теряют более 3%, Brent торгуется у $63,8 за баррель

Эксперимент по цифровизации перевозок зерна пройдет в РФ по 31 октября

Хроники событий
Конфликт Индии и ПакистанаКонфликт Индии и Пакистана73 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне189 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6373 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе404 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости386 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2254 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов209 материалов
Бюджет РФБюджет РФ46 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ54 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России78 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау89 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России64 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });