Чистюхин назвал наличие в России двух похожих бирж не совсем естественным

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Наличие в России двух бирж, предлагающих схожие финансовые инструменты, не совсем естественная ситуация, но разрешиться она может только рыночным путем, без административного вмешательства, считает первый зампред Банка России Владимир Чистюхин.

Сейчас акции ряда российских эмитентов помимо "Московской биржи" торгуются и на "СПБ бирже", которая до попадания под санкции США в ноябре 2023 года специализировалась на иностранных бумагах. Это сблизило бизнес-модели двух площадок, которые до 2022 года конкурировали главным образом не прямо, конкретными продуктами, а косвенно - за деньги инвесторов.

"По поводу существования двух организаторов торговли со сходными продуктами, со сходными сегментами. Базово мне не нравится эта ситуация, но она мне экспертно не нравится. Мне кажется, когда мы говорим о такого рода инфраструктуре, было бы правильнее, если бы все было сосредоточено в одном месте, но мы знаем, что это (текущая конструкция - ИФ) тоже возникло не просто так. Это в какой-то степени даже реакция на то, что происходит последние три года. И точно ни в коем случае нельзя этот вопрос решать административным путем. Он должен решиться рыночным. Две площадки - две будет, еще какая-то будет подключаться - значит, будет больше площадок. Нет никаких проблем с этим", - сказал Чистюхин на конференции НАУФОР "Российский фондовый рынок 2025".

"Но конечно, если мы говорим о качественной инфраструктуре, скажем так, в стабильные времена, то мне ближе подход, чтобы это была одна площадка", - добавил он.

Чистюхин после введения санкций отмечал, что собственники и менеджмент "СПБ биржи" столкнутся с серьезным вызовом относительно долгосрочной жизнеспособности торговой площадки, и им нужно искать новые ниши, где они смогут найти конкурентное преимущество.

Гендиректор "СПБ биржи" Евгений Сердюков тогда говорил, что площадка намерена реализовывать новую стратегию развития, в рамках которой сфокусируется на торгах инвестиционными инструментами с расчетами в рублях. В частности, "СПБ биржа" планирует начать торги расчетными опционами на ценные бумаги Китая, Индии, Бразилии.