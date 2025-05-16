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Nvidia планирует построить R&D-центр в Шанхае

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Американский производитель графических процессоров Nvidia Corp. намерен построить центр исследований и разработок (R&D) в Шанхае, пишет Financial Times.

По данным источников газеты, главный исполнительный директор Nvidia Дженсен Хуан обсуждал этот план с мэром города Гун Чжэном на встрече в Шанхае в апреле.

Nvidia арендует новый офис в Шанхае для размещения действующих сотрудников с возможностью расширения штата, пишет FT.

Новый R&D-центр, как ожидается, будет фокусироваться на специфических потребностях китайских клиентов, учитывая сложные технические требования для соблюдения ограничений, введенных Вашингтоном, отмечают источники. Однако фактическая разработка и производство чипов останутся за пределами КНР.

В компании заявили, что не намерены передавать Китаю никаких технологий для модификации, соблюдая экспортные ограничения США.

Шанхайская команда экспертов также будет работать над глобальными научно-исследовательскими проектами, включая верификацию микросхем, оптимизацию существующих продуктов и разработку отраслевых технологий, например, в сфере автономного вождения, отмечают источники.

Nvidia США Шанхай Китай Дженсен Хуан
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