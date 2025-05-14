США отменяют байденовские ограничения на объемы экспорта ИИ-чипов

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Министерство торговли США отменяет введенные при предыдущем президенте страны Джо Байдене ограничения на объемы экспорта ИИ-чипов, говорится в сообщении ведомства.

Так называемое "Правило распространения ИИ" (AI Diffusion Rule) отменяется в том числе из-за перспективы негативного влияния на инновации в Штатах и подрыва дипломатических отношений с десятками стран.

"Администрация [президента США Дональда] Трампа будет реализовывать смелую, инклюзивную стратегию в отношении американских ИИ-технологий с доверенными зарубежными странами по всему миру, не допуская до этих технологий наших врагов", - заявил замминистра торговли США по вопросам промышленности и безопасности Джеффри Кесслер.

Минторг также отметил, что использование ИИ-чипов Ascend китайской Huawei "где бы то ни было в мире нарушает меры экспортного контроля США". Бюро промышленности и безопасности при министерстве между тем заявило, что предупредит общественность о возможных последствиях разрешения использования американских чипов для китайских ИИ-моделей.

От отмены AI Diffusion Rule в первую очередь выиграют такие страны, как Саудовская Аравия, ОАЭ, Сингапур и Израиль, считает аналитик Morningstar Феликс Ли. Кроме того, изменения должны быть выгодны Nvidia, AMD и Intel, пишет The Wall Streeet Journal. Nvidia и AMD уже сообщили о планах поставлять чипы в Саудовскую Аравию. При этом для китайских чипмейкеров и ИИ-компаний отмена правила наверняка будет иметь лишь ограниченные последствия, поскольку им и так запрещен доступ к американским технологиям и оборудованию, поясняет Ли.

Теперь весь вопрос в том, как администрация Трампа модифицирует прежние ограничения. Этот процесс может занять пару месяцев, отмечала в мае WSJ. Американские власти рассматривают варианты блокировки доступа недружественных стран вроде Китая к продвинутым чипам без ущерба для американских компаний.

"Изначально причиной введения правила распространения было то, что мы, согласно нашей политике, не хотим, чтобы наша продвинутая полупроводниковая продукция шла в так называемые проблемные страны", - заявил руководитель политики в области искусственного интеллекта и криптовалют в администрации президента США Дэвид Сакс в ходе саудовско-американского инвестиционного форума. При этом, по его мнению, "с таким другом, как Саудовская Аравия", рисков нет. Американская делегация во главе с Трампом находится в Саудовской Аравии с визитом.

Технологические компании вроде Microsoft и Oracle выступали против AI Diffusion Rule. Они говорили, что правило ограничивает возможности американских компаний за рубежом, но не сильно сдерживает КНР, против которой оно прежде всего направлено.

По словам аналитиков Citi, администрация американского президента, возможно, будет обсуждать новые условия экспорта чипов индивидуально с каждой страной.