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Банк России в онлайн-режиме получает данные о сделках от двух операторов ЦФА-платформ

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Банк России с двумя операторами информационных систем (ОИС), выпускающими цифровые финансовые активы (ЦФА), проводит эксперимент по получению информации о сделках в режиме реального времени, в дальнейшем может распространить эту практику на других операторов для сокращения их отчетности, заявил зампред ЦБ Филипп Габуния на "Альфа-саммите", организованном Альфа-банком.

"Мы, в рамках нашего надзорного взаимоотношения, уже с двумя крупными ОИСами работаем в режиме "витрины". Это эксперимент, где мы берем все данные "первички" в том разрезе, в котором нам надо, а в обмен операторы перестали получать от нас огромное количество запросов, когда нам что-то нужно каждый раз направлять. То есть бэк-офис, скорее всего, разгружается", - сказал Габуния.

"Если этот эксперимент пройдет успешно, важно еще будет узнать мнение операторов, насколько для них это эффективно и нетрудоемко - поддерживать соответствующую "витрину", и проработать некоторые юридические аспекты. Я предполагаю, мы сможем это масштабировать и дальше, как минимум как опцию. И в перспективе это позволит вообще отказаться от отчетности, что сделает еще более эффективным использование этих инструментов", - добавил он.

По его словам, ЦБ также упростил требования к тому, кем должны подписываться выпуски ЦФА: теперь не обязательно, чтобы это было первое лицо компании.

Сейчас в реестре операторов ЦФА-платформ ЦБ содержится 15 участников. Объем первичных размещений ЦФА в прошлом году вырос в 9 раз - до 594 млрд рублей. Около 90% рынка сейчас занимают ЦФА - аналоги краткосрочных облигаций, сообщал регулятор.

Банк России Филипп Габуния ЦФА ЦБ РФ ОИС
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