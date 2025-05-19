Brent подорожала до $65,47 за баррель

Фото: Максим Богодвид/РИА Новости

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Цены на нефть перешли к слабому росту, восстановив потери, понесенные ранее в ходе торгов.

К 18:19 по Москве июльские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futuresна $0,06 (0,09%) до $65,47 за баррель. Июньские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на бирже NYMEX на $0,19 (0,3%), до $62,68 за баррель.

Цены на нефть заметно снижались ранее в понедельник на новостях о том, что Moody's Ratings понизило долгосрочный кредитный рейтинг США до "Aa1" с "Aaa" из-за опасений по поводу растущего госдолга и дефицита бюджета. Moody's последним из "большой тройки" рейтинговых агентств удерживало рейтинг крупнейшей экономики мира на высшей ступени.

Понижательное давление на котировки оказывало также разочарование экономическими данными Китая. Как стало известно в понедельник, рост промпроизводства в КНР в апреле замедлился до 6,1% в годовом выражении с 7,7% в марте, а рост розничных продаж - до 5,1% с 5,9%.

"Неожиданно слабые данные Китая не помогают нефтяному рынку, хотя я бы назвал это замедление достаточно умеренным", - отметил аналитик UBS Джованни Стауново.

Инвесторы продолжают следить за ходом переговоров между Вашингтоном и Тегераном. Неопределенность их перспектив сдерживает снижение цен на нефть.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил на выходных, что иранские власти ни при каких обстоятельствах не откажутся от достижений в военной сфере и в сфере мирного атома. При этом он заверил, что Тегеран готов продолжать переговоры с Вашингтоном по ядерной проблеме.