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Brent подешевела до $65,15 за баррель

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Котировки нефти немного усилили снижение в ходе волатильных торгов во вторник.

К 14:30 по Москве июльские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,39 (0,6%) до $65,15 за баррель. Июльские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на бирже NYMEX на $0,37 (0,6%), до $61,77 за баррель.

Рынок отреагировал кратковременным ростом на заявления верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи, касающиеся переговоров страны с США. По сообщениям иранских СМИ, Хаменеи назвал требования США об отказе Ирана от обогащения урана "чрезмерными и возмутительными", выразив сомнения, что переговоры с Вашингтоном приведут к соглашению. Ранее спецпосланник президента США Стив Уиткофф говорил, что Штаты будут требовать от Ирана включения в сделку обязательства страны по отказу от обогащения урана.

Цены на Brent и WTI поднимались до $66 за баррель и $62,63 за баррель соответственно на заявлениях Хаменеи, однако быстро развернулись вниз.

"Переговоры Ирана и США по атому, похоже, сталкиваются с определенными препятствиями", - отмечают аналитики ING в обзоре по рынку.

Трейдеры также продолжают следить за ситуацией вокруг Украины. В понедельник вечером состоялись телефонные переговоры президентов США и России, посвященные урегулированию украинского конфликта. Президент США Дональд Трамп после телефонного разговора с Владимиром Путиным заявил в соцсети Truth Social, что российская и украинская стороны незамедлительно приступят к переговорному процессу по урегулированию ситуации на Украине. При этом Трамп отметил, что Москве и Киеву следует самим проводить такие переговоры, так как только они имеют представление обо всех деталях.

Brent WTI Али Хаменеи Иран Дональд Трамп США Стив Уиткофф
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