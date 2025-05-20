СД "Сургутнефтегаза" рекомендовал дивиденды на преф - 8,5 рублей, на ао - 0,9 рубля

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Совет директоров "Сургутнефтегаза" рекомендовал дивиденды на привилегированную акцию - 8,5 рублей, на обыкновенную 0,9 рубля, сообщила компания.

Компания установила 17 июля 2025 года в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

"Сургутнефтегаз" не раскрывал отчетность за 2024 год. Рекомендуемые дивиденды оказались ниже прогноза аналитиков.

Опрошенные "Интерфаксом" аналитики российских банков и инвесткомпаний предполагают, что в 2024 году чистая прибыль по РСБУ снизилась примерно на 23%, до 1,026 трлн рублей (консенсус-прогноз). В первом полугодии компания получила 139,9 млрд рублей чистой прибыли (за счет положительного результата I квартала, так как во II квартале "Сургутнефтегаз" зафиксировал 128,7 млрд рублей убытков). Таким образом, прибыль за второе полугодие могла составить порядка 886,1 млрд рублей, что в 1,8 раза больше показателя аналогичного периода 2023 года.

Консенсус-прогноз предполагает, что "Сургутнефтегаз" может выплатить на каждую привилегированную акцию около 9,42 рубля. Это уступает рекордным выплатам по итогам 2023 года (12,29 рубля), однако превосходит предыдущие пиковые значения 2014 и 2018 годов - 8,21 и 7,62 рубля/ап соответственно. Прогнозы выплат на обыкновенные акции традиционно находятся в диапазоне 0,85-0,9 рубля/акция.

Годовое собрание акционеров компании, где будет рассмотрена рекомендация по дивидендам, пройдет в заочной форме 27 июня.

Уставный капитал "Сургутнефтегаза" составляет 43 427 992 940 рублей, он разделен на 35 725 994 705 обыкновенных и 7 701 998 235 привилегированных акций номиналом 1 рубль.