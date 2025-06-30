Акционеры "Сургутнефтегаза" одобрили дивиденды за 2024 год

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Акционеры "Сургутнефтегаза" на годовом собрании одобрили дивиденды за 2024 год: на привилегированную акцию - 8,5 рублей, на обыкновенную - 0,9 рубля, сообщила компания.

"Сургутнефтегаз" установил 17 июля 2025 года в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Чистая прибыль по РСБУ по итогам минувшего года сократилась на 30,8%, до 923,3 млрд рублей. В итоге компания направит на дивиденды порядка 10,5% прибыли - около 97,6 млрд рублей.

За 2023 год "Сургутнефтегаз" выплатил дивиденды в 12,29 рубля на преф и 0,85 рубля на о/а, прибыль НК по РСБУ составила рекордные 1,334 трлн рублей. Таким образом, на выплату дивидендов за 2023 год компания направляла 125,025 млрд рублей, или 9,4% годовой прибыли.

Уставный капитал "Сургутнефтегаза" составляет 43 427 992 940 рублей, он разделен на 35 725 994 705 обыкновенных и 7 701 998 235 привилегированных акций номиналом 1 рубль.