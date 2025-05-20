Maruti Suzuki планирует удвоить выпуск автомобилей в Индии к 2030 году

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Maruti Suzuki, подразделение японской Suzuki Motor и крупнейший автопроизводитель в Индии, к 2030 году планирует удвоить выпуск автомобилей в стране и довести его до 4 млн, сообщает Financial Times.

Таким образом компания намерена вернуть свою долю на индийском рынке, которая ранее превышала 50%, но за последние пять лет упала до 41%. Кроме того, многие выпущенные в стране автомобили идут на экспорт.

Исполнительный вице-президент Maruti Suzuki Кеничи Аюкава сказал FT, что в последние 40 лет компания рассматривала в качестве потенциальных клиентов только 200-300 млн богатых индийцев, и горизонты необходимо расширять.

"В Индии 1,4 млрд человек. Нам нужно смотреть на следующий 1 млрд... и как мы собираемся найти подход к этим людям", - отметил он.

Аюкава был главным исполнительным директором Maruti Suzuki в течение девяти лет до 2022 года. По его словам, компания работает над тем, чтобы "выйти к жителям сельских районов, выяснить, чего они ожидают". "Это - наши будущие клиенты", - добавил он.

Suzuki, которой принадлежит 58% индийского автопроизводителя, планирует инвестировать 1,2 трлн иен ($8,5 млрд) в наращивание производства и внедрение новых моделей в Индии в течение пяти лет. Однако аналитики полагают, что ее попытка вернуть утраченную долю рынка будет встречена все более сильной конкуренцией и ужесточением внутренних норм выбросов загрязняющих веществ и безопасности.

В 2024 финансовом году, который завершился в марте, продажи Suzuki в Индии остались на уровне 1,8 млн машин. Чистая прибыль компании выросла на 31% и достигла рекордных 416 млрд рупий ($2,84 млрд).

Всего в стране в прошлом финансовом году было реализовано свыше 4 млн автомобилей, при этом, как ожидается, в 2030 году продажи превысят 5 млн.