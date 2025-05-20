Маск намерен оставаться во главе Tesla еще минимум пять лет

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Главный исполнительный директор американской Tesla Илон Маск собирается оставаться во главе компании еще как минимум пять лет. Он сказал об этом на экономическом форуме в Катаре.

Отвечая на вопрос о том, сохраняет ли он приверженность исполнению своих обязательств перед Tesla в условиях загруженности политической деятельностью, Маск сказал: "Да, в этом нет никаких сомнений", подтвердив, что будет оставаться CEO компании и через пять лет, "если будет жив".

Сохранение "разумного контроля" над Tesla является для него более важным фактором, чем размер вознаграждения в качестве CEO, заявил он. Он отметил, что хочет иметь достаточно голосов, чтобы инвесторы-активисты не могли его уволить.

Маск работает в компании без вознаграждения после отмены его компенсационного пакета на $56 млрд решением суда штата Делавэр в конце прошлого года.

Резкие заявления Маска, в том числе в поддержку крайне правых европейских политических партий, и его деятельность в качестве главы департамента эффективности правительства США (DOGE) вызвали негативную общественную реакцию. Продажи автомобилей Tesla в Европе и капитализация компании сильно упали к недовольству инвесторов.

Маск признал слабость позиций компании в Европе, однако отметил, что это обусловлено множеством факторов, включая внешние шоки и общее снижение спроса на электромобили. По его словам, спрос в других регионах остается высоким.

Ситуация уже изменилась, сказал предприниматель, добавив, что акции Tesla не торговались бы вблизи исторических максимумов, если бы это было не так.

Маск заявил, что в будущем намерен существенно сократить политические расходы. Отвечая на вопрос о том, сколько он планирует потратить на промежуточные выборы в США, он сказал: "Я собираюсь делать гораздо меньше. Думаю, что сделал уже достаточно".

Маск также приуменьшил степень своего влияния в качестве главы DOGE. "Я всего лишь советник, у меня нет официальной власти, - сказал он. - Президент может принимать мои советы или нет".

С начала 2025 года капитализация Tesla сократилась на 13,7%.